Presidência da Assembleia do Rio é disputada por quem já ocupou a cadeira e por novatos no cargo - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Presidência da Assembleia do Rio é disputada por quem já ocupou a cadeira e por novatos no cargo Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 23/10/2026 05:00

A eleição de Douglas Ruas (PL) como governador do Rio de Janeiro escancarou a guerra interna nos bastidores da Alerj para definir quem será o novo presidente da Casa . O Partido Liberal trabalha com três nomes: Anderson Moraes, muito próximo a Flávio Bolsonaro; Guilherme Delaroli, atual primeiro vice-presidente da Assembleia, embora também cotado para assumir uma superpasta de infraestrutura; e Jair Bittencourt, citado como alternativa pelo trânsito entre diferentes correntes políticas, embora também cotado para o secretariado do Executivo. Corre por fora Gustavo Tutuca, filiado ao Progressistas, filho do ex-prefeito de Piraí Arthur Henrique Gonçalves Ferreira. Quem gostaria muito é André Ceciliano (PT), avaliado nos bastidores por setores da oposição como o mais viável entre os derrotados no primeiro turno.

Mulheres dominam Petrobras

Petrobras vem ampliando a presença feminina em seu quadro funcional - Agência Petrobras

Petrobras vem ampliando a presença feminina em seu quadro funcionalAgência Petrobras

As mulheres são maioria na nova turma do Programa de Estágio Petrobras 2026. Dos 145 estudantes, 90 são do sexo feminino (62,1%). O avanço aparece nas carreiras de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, historicamente dominadas por homens. Nessas áreas, 65 das 110 vagas ficaram com as estudantes (59,1%), superando o índice anterior de 30%. É a primeira edição do programa em que 30% das vagas foram reservadas para mulheres.

Tentativa de furar a bolha

O PSB de Niterói, liderado pelo presidente estadual da legenda, o ex-deputado Comte Bittencourt, está nas ruas buscando votos de indecisos para Lula (PT). A mobilização continua hoje em Bangu, na Zona Oeste, com as presenças do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (PSD).

Nikolas quer que Flávio zombe de Lula

O deputado mais votado do Brasil, Nikolas Ferreira (PL), comunga da mesma estratégia do coach Pablo Marçal para o debate de hoje à noite na TV Globo: zombar de Lula e humilhá-lo ao máximo no confronto com Flávio Bolsonaro. Ele considera o presidente "fraco". E arremata: "Eu pensei que ele fosse 'melhorzinho'".

PICADINHO

Gab Lara e Cello Cascino apresentam o show "Homenagem a João Gilberto" no Festival Bossa Nova Sessions. Amanhã, às 20h, no Teatro Café Pequeno. Avenida Ataulfo de Paiva, 269, Leblon.



A Cidade das Artes recebe até o dia 25, a última temporada de "Marilyn, por trás do espelho", espetáculo que ganhou o Prêmio Cenym 2022 em homenagem ao centenário da estrela de Hollywood.

As exposições "Bastidores da Ciência" e "Rescaldo das Memórias", de Vik Muniz, ultrapassaram a marca de 110 mil visitantes. O público poderá visitar as duas exposições no Museu Nacional até o dia 25.

Colaboração de Claudia Villas Boas