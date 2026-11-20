UPP Santa Marta, em Botafogo, na Zona Sul, foi a primeira a ser implantada, em novembro de 2008 - Divulgação

UPP Santa Marta, em Botafogo, na Zona Sul, foi a primeira a ser implantada, em novembro de 2008Divulgação

Publicado 20/11/2026 05:00

O debate voltou. O consenso entre especialistas em segurança pública, sociólogos e ex-gestores é que o modelo original das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) não deve voltar a ser adotado no estado do Rio de Janeiro por ter se baseado na ocupação militar sem serviços sociais e sem trabalho de inteligência. A impressão inicial da população, que abraçou a iniciativa em 2008, principalmente porque reduziu os homicídios nos primeiros anos após sua criação, também trouxe embutidas falhas estruturais que levaram ao esgotamento operacional e ao retorno do domínio armado nas comunidades. O programa cresceu rápido demais por causa dos políticos que quiseram buscar votos em seus redutos. A ausência de políticas sociais e urbanização precária também pesaram para o fracasso. E, por fim, o policiamento ostensivo fixo, sem o apoio da Polícia Civil para investigar e asfixiar financeiramente as facções, deixou os agentes vulneráveis na ponta.

Carga horária de professores do município pode mudar

A vereadora Maíra do MST (PT) protocolou na Câmara Municipal um projeto de lei que acaba com a minutagem na rede pública de ensino da capital. Pela Lei do Piso Salarial do Magistério, os professores devem reservar 2/3 da carga horária para interação com alunos e 1/3 para atividades extraclasse. Porém, há dois anos, a Prefeitura soma os minutos restantes para completar uma hora nas aulas e contabiliza o tempo como planejamento. "A minutagem rouba tempo de preparação pedagógica, adoece os professores e precariza o aprendizado", afirma a parlamentar.