UPP Santa Marta, em Botafogo, na Zona Sul, foi a primeira a ser implantada, em novembro de 2008Divulgação
UPP: Oportunidade desperdiçada
As Unidades de Polícia Pacificadora começaram a ser implantadas em 2008 para ocupar territórios dominados por facções criminosas
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Governo do Estado busca diálogo com o Legislativo
Natural de Itaperuna, noroeste fluminense, Jair Bittencourt, escolhido para Secretaria de Governo, foi prefeito do município de 2005 a 2008
Anderfábio traz esperança para educação
Ex-secretária municipal da Educação, Cláudia Costin comenta escolha do professor Anderfábio Santos para a Secretaria Estadual de Educação
Turistas ganham incentivo para vir ao Rio
O Rio é o único estado a implementar o Tax Free para estimular o comércio e o turismo, mas a Reforma Tributária prevê a expansão pelo país
"O racismo é um problema de toda a sociedade brasileira"
No Novembro Negro, Maria Lidia Moraes, do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro, comenta os desafios a serem enfrentados
Vereadores que furaram a bolha
A partir de 2027, sete vereadores do Rio ocuparão cadeiras na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional com novos subsídios
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