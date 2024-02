Mutirão de Limpeza atraca na Praia do Leme - foto de divulgação

Publicado 02/02/2024 17:50 | Atualizado 02/02/2024 17:52

Encerrando os festejos carnavalescos e preparando caminhos para as águas de março fluírem livremente e fecharem o verão, o Rio de Janeiro integra as 12 cidades que farão parte do chamado “Dia V”, programado para 24 de fevereiro. A campanha ocorre desde 2021. Entre as cidades participantes desta edição estão: Ilha Bela, Belo Horizonte, Florianópolis, Ilha do Mel (PR), Curitiba, Brasília, Fortaleza, Recife, Salvador e Manaus.



Aqui na Cidade Maravilhosa, o Dia V foi integrado à agenda do “Fevereiro Verde”, um mês dedicado à conscientização ambiental, com ações de mobilização do público para o plantio de árvores, limpeza de praias, cachoeiras e fundo do mar.

Praia do Leme

Em terras cariocas, o Dia V terá como atração principal a promoção de um mutirão de limpeza na Praia do Leme. Além da conscientização, o evento pretende incentivar a retirada de resíduos desse trecho da orla além de distribuir sementes entre os presentes para que contribuam na formação de um Rio de Janeiro ainda mais verde.

Praia das Pedrinhas

JÁ a ONG Guardiões do Mar colaborou com a remoção de mais de uma tonelada de resíduos da bacia hidrográfica, em uma ação semelhante realizada em 18 de janeiro, em celebração ao Dia Estadual da Baía de Guanabara. A limpeza contou com 26 voluntários na Praia das Pedrinhas, São Gonçalo, com a correta destinação dos resíduos, contribuindo para o mapeamento nacional do Ministério do Meio Ambiente.

JÁ a ONG Guardiões do Mar colaborou com a remoção de mais de uma tonelada de resíduos da bacia hidrográfica, em uma ação semelhante realizada em 18 de janeiro, em celebração ao Dia Estadual da Baía de Guanabara. A limpeza contou com 26 voluntários na Praia das Pedrinhas, São Gonçalo, com a correta destinação dos resíduos, contribuindo para o mapeamento nacional do Ministério do Meio Ambiente.