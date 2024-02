Limpeza na Praia do Leme - foto de divulgação

Publicado 23/02/2024 17:14 | Atualizado 23/02/2024 17:16

Antes que as águas de março cheguem fechando o verão, o mês de Fevereiro está chegando ao fim com esforços concentrados em iniciativas variadas voltadas para limpeza de áreas ambientais, entre elas, a disputada Praia do Leme, no Rio de Janeiro.



O Instituto Route Brasil assume a coordenação de uma das ações, visando assegurar a coleta, separação e disposição adequada dos resíduos encontrados na praia. Esta organização não governamental, estabelecida em 2011, tem como propósito servir como uma rota de engajamento para mitigar o impacto do consumo na natureza.



Os voluntários recebem luvas de proteção individual e sacos para a coleta, além de desfrutarem de uma variedade de frutas e bebidas para se refrescarem durante o trabalho.



Esse evento marca o início do calendário de 2024, envolvendo diversas organizações no projeto, baseado nos conceitos estabelecidos na Plataforma de Ação pela Água e Oceano do Pacto Global da ONU no Brasil.



"Estamos iniciando nossa parceria renovada com a marca Sprite em uma cidade reconhecida globalmente por suas belezas naturais, mas também pelos impactos da poluição por resíduos sólidos em suas águas", declara Gabriela Otero, Gerente de Resíduos e Circularidade do Pacto Global da ONU - Rede Brasil.



Este é o segundo ano desse projeto de limpeza de praias, rios e lagoas de conscientização ambiental que resultou na mudança na coloração das embalagens de um dos patrocinadores, atendendo às demandas ambientais.



"É gratificante dar continuidade ao projeto de limpeza. Após a adoção de embalagens transparentes, intensificamos nossos esforços em reciclagem e educação ambiental, especialmente para a Geração Z. Este calendário de ações ajuda a aumentar ainda mais a conscientização e o valor na cadeia de reciclagem, ampliando sua circularidade e impactando de maneira positiva todos os elos dessa cadeia", afirma Ted Ketterer, Head de Marketing da Coca-Cola Brasil.



O Blue Keepers coordena tecnicamente a ação. O projeto vai se estender por todo o ano, com cada cidade programada recebendo três mutirões, sempre em colaboração com ONGs regionais. Além do Rio de Janeiro, a iniciativa também ocorrerá em Fortaleza, Manaus, Recife, Salvador, Belém, Santos, Porto Alegre, Belo Horizonte e Brasília.



A Praia do Leme, bastante disputada, também é palco de outro mutirão. Este, denominado Dia V, encerra a programação do Fevereiro Verde com programação simultânea em áreas ambientais de Manaus (AM), Recife (PE), Salvador (BA), Florianópolis (SC), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Brasília (DF), Curitiba (PR), Ilhabela (SP) e Ilha do Mel (PR).