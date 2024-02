Trem do Corcovado - foto de divulgação

Trem do Corcovado

Publicado 07/02/2024 22:51 | Atualizado 07/02/2024 22:52

No Rio de Janeiro, a vida carnavalesca vai além dos batuques, blocos e desfiles das Escolas de Samba. Cada vez mais visitantes estão descobrindo outra faceta da Cidade Maravilhosa longe das purpurinas e fantasias. A Destinow, plataforma que oferece serviços na cidade, prevê um aumento de 35% nas vendas de outros atrativos e passeios em comparação com o ano passado.

"O Carnaval carioca atrai não apenas turistas que querem aproveitar a folia, mas também aqueles que usam o feriado para descansar e explorar outras atividades oferecidas. Esse público é complementado pelos próprios moradores que optam por ficar no Rio e procuram alternativas além dos blocos e festas carnavalescas", observa Carlos Werneck, presidente-executivo do Visit Rio Convention Bureau.

Natureza como Fuga da Folia

A busca por atrativos naturais na região está em ascensão. As pessoas off-folia não se limitam apenas às famosas praias - como Copacabana, Ipanema e Leblon - para recarregar as energias. Cachoeiras, parques e pequenas cidades vizinhas estão cada vez mais disputadas por aqueles que buscam tranquilidade e uma conexão mais profunda com o meio ambiente.



"Para quem gosta de relaxar ou curtir a natureza, o estado também oferece opções como Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Visconde de Mauá, Angra dos Reis, Campos dos Goytacazes, Guapimirim e muitos outros. Do interior ao litoral, nosso estado é procurado por pessoas do mundo todo, sendo o quinto destino mais buscado globalmente durante o período, com várias atrações para todos os gostos", destaca Tatiana D'Angello, gestora de Marketing e Inovação da Federação de Convention & Visitors Bureaux do Estado do Rio de Janeiro.

O Disputado Corcovado

Os patrimônios arquitetônicos e monumentos turísticos também são impactados por aqueles que não limitam a experiência carnavalesca do Rio apenas à folia. Corcovado, Pão de Açúcar e até o Maracanã estão sendo mais impactados.

"A expectativa é aumentar em 20% o fluxo de turistas no Corcovado, que serve como indicador do que acontece na Cidade do Rio de Janeiro. Durante esses 10 dias, o Corcovado prevê receber 150 mil turistas, entre aqueles que utilizam o trem e as vans. Destes, 50 mil são estrangeiros, sendo a maioria chilenos, alemães, franceses, espanhóis e portugueses. Os outros 100 mil são brasileiros, sendo 30% de São Paulo", revela Sávio Neves, administrador da Estrada de Ferro do Corcovado e ex-secretário estadual de Turismo.



Os visitantes não foliões aproveitam mais os serviços e o conforto oferecidos pela rede hoteleira e de restaurantes, assim como uma variedade de outras atrações além dos desfiles do Sambódromo, dos blocos de rua e dos bailes.



"Nossa cidade oferece diversas opções de lazer para quem não está no clima de Carnaval. Além de uma natureza exuberante, com praias e trilhas em florestas urbanas, é possível apreciar uma gastronomia variada e explorar um rico patrimônio cultural, com museus e prédios históricos que contam a história e a arte do nosso país. O turista não terá dificuldades em se deslocar, pois meios de transportes, como o metrô, cortam a cidade e levam o visitante aos principais pontos turísticos", avalia Alfredo Lopes, presidente do HotéisRIO.

Busca mais Sustentável

Falando em transporte, esse perfil de visitante mais tranquilo está mudando a forma como chegam à Cidade Maravilhosa. De acordo com dados do Consórcio JCA, que inclui as Viações 1001, Cometa e Catarinense, houve um aumento de 35% na busca por passagens com destino ao Rio de Janeiro para o Carnaval deste ano em comparação ao ano passado. Esse índice pode aumentar, já que muitos brasileiros têm o hábito de tomar decisões de última hora. A maioria dos viajantes de ônibus vem de São Paulo, Belo Horizonte e Região dos Lagos.



Independentemente do motivo da escolha - seja por passagens mais baratas, maior facilidade de embarque, conforto ou consciência ambiental - todos os que optam por esse meio de locomoção estão contribuindo para a redução da pegada ambiental do Carnaval.

Comparados em relação à emissão de CO2 na atmosfera, ônibus e aviões têm diferenças significativas. Enquanto os coletivos rodoviários emitem, em média, 68 gramas de dióxido de carbono por quilômetro, os aéreos são mais poluentes, lançando, em média, 285 gramas de CO2 por quilômetro, segundo análise da Agência Ambiental Europeia.



Nos ônibus, novas tecnologias têm sido aliadas para redução das emissões. Segundo o Grupo JCA, os 485 novos veículos recentemente adquiridos e colocados gradualmente em circulação são capazes de reduzir mais de 60% de materiais particulados e quase 80% de nitrogênio no ar, em comparação com veículos fabricados entre 2012 e 2022. Portanto, para o Carnaval de 2025, quando todos esses coletivos já devem estar em circulação, a pegada ambiental dos viajantes rodoviários deve ser ainda menor.

Aeroportos

O aumento da procura por ônibus não significa uma redução significativa no movimento nos aeroportos do Rio. A atual crise financeira e administrativa enfrentada pelas companhias aéreas brasileiras e pelos administradores dos terminais costuma ficar ainda mais evidente em grandes feriados.



Por isso, o Procon vinculado à Secretaria da Cidadania do Rio de Janeiro inicia uma força-tarefa nesta quinta-feira (08/02) no Santos Dumont e no Internacional Tom Jobim, o Galeão, mantendo funcionários de plantão nas plataformas entre 10h e 17h, para fornecer atendimento imediato ao público.



"Há um aumento significativo no movimento dos aeroportos da cidade, com grande fluxo de passageiros e turistas neste período de Carnaval. As equipes estarão prontas para resolver as demandas e agilizar os encaminhamentos, sempre com o objetivo de respeitar os direitos do consumidor", afirma Igor Costa, diretor.