Com as eleições em Outubro próximo também para governadores e presidente, é uma oportunidade para Paes surfar em torno dos efeitos positivos desse evento. Embora diretamente não possa concorrer duas vezes a reeleição, aumenta o cacife político de Eduardo Paes para fortalecimento de seu próprio futuro após 2028. Além disso reforça suas influencias imediatas no pleito deste ano em fechamentos de acordos, de apoios, coligações e fortalecimento de candidatos de sua base.
Estrategicamente esses shows foram programados para maio, que figurava entre os meses mais fracos no volume de visitantes. Depois desse projeto implantado, a cidade fica lotada. A Praia de Copacabana serve como vitrine durante a transmissão da apresentação para o Brasil e o exterior.
Há ainda a mídia espontânea mundial gerada já semanas antes com os bastidores. Em alguns países, a chamada “publicidade gratuita” já supera o Carnaval e o Réveillon, os maiores eventos da cidade.
Essa visibilidade impacta na decisão das pessoas na escolha para suas próximas viagens. Ela também impulsiona a escolha da Cidade Maravilhosa para eventos corporativos nacionais e internacionais, como congressos, encontros e fóruns.
Há ainda o reflexo social, gerando renda com aluguéis de vagas e serviços de motoristas de aplicativo, entregadores de comida e até catadores de materiais recicláveis, como latinhas. Já percebido pelas cooperativas que além do grande volume de material recolhido no espetáculo, aumenta também a quantidade nos dias próximos devido ao movimento de pessoas.
A exploração do Suspense
A estratégia, incluindo o anúncio pegando carona no Carnaval, faz parte de uma programação com roteiro e calendário cuidadosamente elaborados. É óbvio que o acordo com a diva pop não foi coincidentemente fechado agora. As negociações envolvendo contratos e espaços nas agendas de artistas internacionais desse porte começam, em média, um ano antes.
Assim que se encerrou a apresentação de Lady Gaga no ano passado, já se fomentava a curiosidade sobre a atração seguinte. E as pistas já demonstravam, desde então, a intenção em torno de Shakira.
Chamado no segmento de publicidade e marketing de aquecimento de mercado, o suspense sobre quem viria a subir no palco em Copacabana ganhou mais força uma semana antes da oficialização. O próprio prefeito publicou nas redes sociais vídeos de Justin Bieber, U2, Paul McCartney e, naturalmente, Shakira, acompanhados da legenda: “Sonhei com esses quatro essa noite. Não estou querendo dizer nada”.
Para despistar, desde o ano passado outros nomes eram ventilados e não desmentidos, como Britney Spears, Adele, Beyoncé, Rihanna e Coldplay.
