Antes de pensar na decoração das áreas, lembre-se de garantir espaço de circulação para evitar que o ambiente fique comprometidoDivulgação

Publicado 07/02/2023 20:53

Quem tem apartamento pequeno muitas vezes tem dificuldade de decorar os ambientes de forma que fiquem funcionais, mas sem perder o charme. A boa notícia é que, com dicas simples, essa tarefa pode ser fácil. Para que você possa aproveitar todo o potencial de cada espaço, Cecília Cruz, designer de interiores que atende pelo GetNinjas, traz algumas sugestões. Ela ressalta que, durante o processo de decoração, é preciso ter tudo bem planejado para que o local não fique poluído. “Antes de pensar na decoração das áreas, lembre-se de garantir espaço de circulação. Isso facilita o uso do cômodo e evita que ele fique comprometido”, orienta Cecília. Confira outras dicas da especialista:

- Opte por móveis pequenos, leves e claros. Evite móveis grandes, pois eles ocupam muito espaço. O ideal é investir em um mobiliário pequeno e leve.

- Aposte nas cores claras. Na hora de colorir as paredes, escolha tons claros de verde, azul, cinza, violeta ou de cores mais neutras. Elas trazem leveza e imprimem uma sensação de amplitude ao espaço. Já as escuras, por outro lado, passam a sensação de que as áreas são menores do que realmente são.

- Utilize vidro na decoração. Uma dica é apostar em mesas de vidro, pois causam a impressão de leveza e amplitude.

- Aproveite ao máximo os cantos. Instale prateleiras ou bancadas. Já em ambientes como banheiros, é válido investir em uma pia ou uma banheira. Apostar em móveis planejados também é uma ótima pedida pelo fato de ocuparem os espaços de maneira funcional.