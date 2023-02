Especialista orienta que as despesas com decoração das fachadas dos condomínios para datas festivas devem constar na previsão orçamentária - Freepik

Especialista orienta que as despesas com decoração das fachadas dos condomínios para datas festivas devem constar na previsão orçamentáriaFreepik

Publicado 16/02/2023 17:04 | Atualizado 16/02/2023 17:04

O feriado do Carnaval é muito esperado para quem gosta da folia e para quem prefere aproveitar os dias para descansar. Mas nos dois casos, é importante os condomínios estarem preparados para essa comemoração. Isso porque o quesito segurança é um dos mais importantes. O CondoConta, banco exclusivo para condomínios, preparou algumas dicas com os principais deveres, cuidados e planejamentos que não podem ser esquecidos nessa data festiva.



“Enquanto algumas pessoas aproveitam as festividades na sua própria cidade, muitas preferem viajar com a família e amigos, deixando os condomínios mais vazios. Toda essa movimentação do Carnaval também muda a realidade dos condomínios, inclusive trazendo riscos e preocupações extras para síndicos e moradores”, alerta Rodrigo Della Rocca, CEO e fundador da fintech.



De acordo com Rocca, os blocos e foliões em frente aos prédios precisam de atenção, já que muitos empreendimentos estão localizados em regiões onde costumam ser organizados esses tipos de eventos e outras festas. “Infelizmente, não se pode esperar bom senso e comportamento exemplar de todos. A presença de milhares de pessoas, muitas delas alcoolizadas, pode trazer riscos para o condomínio. Um dos problemas mais relatados nas principais cidades do país são os casos de urina e depredação à fachada do condomínio”, explica o especialista.



Para evitar dores de cabeça, o síndico pode destacar algumas medidas extras de prevenção e segurança. Muitos optam por direcionar um funcionário para aumentar a vigilância durante a passagem dos blocos ou, quando o orçamento permite, contratar mais pessoas especificamente para essa época do ano para proteger grades, portões e jardins, por exemplo.

Áreas comuns

Outra situação típica do Carnaval em condomínios são as confraternizações realizadas dentro dos espaços comuns. Receber os amigos com festa é uma das opções para quem não gosta de ficar nos blocos de rua. “Para que a situação não fuja do controle, é recomendado que o síndico reforce as regras previstas no regimento interno. Isso inclui a proibição do consumo de bebidas alcoólicas fora da área do salão de festa e churrasqueira, respeito ao limite de pessoas em cada ambiente e às recomendações de convívio e silêncio”, pontua Rocca.

Segurança

Em geral, no feriado de Carnaval, o condomínio acaba ficando mais vazio devido às viagens dos moradores ou mais cheio caso as pessoas não viagem e fiquem em casa, já que crianças e adultos estão em recesso. Outro ponto de atenção são os novos hóspedes, considerando que alguns moradores alugam seus apartamentos ou quartos nesse período. A sugestão para o momento é instruir os funcionários e os colaboradores sobre esse período dentro do condomínio. Síndico e administração devem oferecer orientações sobre as regras, normas e cautelas com relação à segurança, conscientizando-os que esse tema depende de todos, moradores e funcionários.

Decorações

O ideal é planejar os custos com a decoração de Carnaval já na previsão orçamentária do condomínio. “Assim, ninguém é pego de surpresa e todos podem aproveitar um ambiente mais agradável sem nenhum descontentamento”, orienta Rocca.

Respeito ao próximo

Em qualquer momento do ano, feriado ou não, o respeito ao próximo deve ser colocado em prática. Para Rocca, entender que existem perfis diferentes de pessoas que moram/frequentam o mesmo local que você é imprescindível para manter o bom relacionamento, principalmente no Carnaval. “É importante entendermos que no condomínio existem pessoas completamente diferentes, aquelas que adoram uma bagunça no Carnaval e aquelas mais reservadas que só querem curtir os dias de descanso. Por isso, devemos nos policiar quanto ao barulho excessivo, uso das áreas comuns, e obviamente, o respeito às regras estabelecidas pelo condomínio”, conclui Rocca.