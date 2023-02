O novo residencial terá 2.700 metros quadrados destinados a lojas no térreo e galeria - Divulgação

Publicado 09/02/2023 13:56

O Centro do Rio e o Porto Maravilha têm atraindo cada vez mais construtoras interessadas em construir empreendimentos residenciais e comerciais, além de moradores e investidores. A tendência contribui para as pessoas morarem mais perto do trabalho, gera emprego e renda para a cidade. A Cury Construtora, por exemplo, é uma das pioneiras em investir no Porto Maravilha e também já lançou no Centro. Agora, com a aposta em um novo formato de moradia, a empresa anuncia o seu sexto lançamento na região, sendo o primeiro residencial com lojas no térreo e galeria. A parte comercial terá 2.700 metros quadrados, permitindo até 27 lojas.



O novo condomínio terá 954 apartamentos entre estúdios e até três quartos, além de unidades com varanda. A área de lazer inclui rooftop, piscina, beach tennis, coworking, delivery, lavanderia, pet care e bicicletário, entre outros.



“O Epicentro foi projetado com muito estudo e pensado tanto para os futuros moradores quanto para os lojistas e comerciantes. Proporcionar uma moradia completa e segura, além de um espaço moderno para receber as melhores marcas, nortearam o nosso projeto. Contribuir para a habitação e para a economia da região portuária é motivo de grande orgulho para a Cury”, diz Leonardo Mesquita, vice-presidente da Cury Construtora.



A W3 Engenharia e o Opportunity Imobiliário também investem no Centro do Rio. O plano Reviver Centro, da Prefeitura do Rio, tem contribuindo bastante para que o mercado imobiliário passe a investir na região que já tem infraestrutura e conta ainda com aeroporto, lazer e cultura.

Imóvel solidário

Empreendimento em Quintino com unidades que terão parte do valor revertido para o Inca Divulgação

A CTV Construtora está com uma campanha que, além de estimular a compra do imóvel, tem um viés social importante: o Dia Mundial de Combate ao Câncer, comemorado em fevereiro. Todas as unidades comercializadas até 28/2 terão parte do valor revertido para o Inca (Instituto Nacional de Câncer).



Com valores a partir de R$ 221 mil, a ação é válida para todos os empreendimentos da empresa em regiões como Quintino, Irajá, Vila da Penha e Tijuca. “Encontramos uma forma de alertar as pessoas sobre esse tema importante e também de ajudar o Inca, instituto que é referência no assunto”, conta Bruno Lima, gerente de Marketing da construtora.