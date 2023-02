Palestra abordará a responsabilidade do síndico na manutenção do respeito e da cordialidade entre os condôminos - Freepik

Palestra abordará a responsabilidade do síndico na manutenção do respeito e da cordialidade entre os condôminosFreepik

Publicado 08/02/2023 18:27

O Secovi Rio (Sindicato da Habitação) vai promover no dia 7 de março, às 18h, na sede do sindicato (Av. Almirante Barroso, 52 / 9º andar, Centro), a palestra “Condômino Antissocial – Identificação e Casos”. O advogado André Luiz Junqueira dará dicas de como identificar condôminos com comportamento antissocial e as formas de lidar, registrar e armazenar as informações de forma correta, sempre zelando pela harmonia e pela boa convivência no ambiente condominial. O encontro também abordará a responsabilidade do síndico na manutenção do respeito e da cordialidade entre os condôminos.



É uma boa iniciativa para tirar dúvidas sobre moradores que costumam trazer problemas para o condomínio. A inscrição pode ser feita em unisecovirio@secovirio.com.br. O investimento é de R$ 42 para contribuintes do sindicato e de R$ 60 para demais interessados. Ex-alunos da UniSecovi Rio têm desconto na inscrição.

Encontro Nacional da Construção

Estão abertas as inscrições para a 96ª edição do Encontro Nacional da Indústria da Construção (ENIC), iniciativa da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) que acontecerá entre os dias 12 e 14 de abril, no São Paulo Expo. O evento é voltado para empresários, construtores, engenheiros, arquitetos, varejistas, profissionais ligados à construção civil em geral e demais cidadãos interessados no ramo. O objetivo é apresentar soluções inovadoras, baseadas em sustentabilidade, tecnologia, geração de empregos, segurança no trabalho, e o consequente aquecimento da economia no país. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas em https://bit.ly/3WVghqk.