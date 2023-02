Projeto na Cidade de Deus financiará 20 moradias, centro comunitário e uma praça - Dilvugação

Projeto na Cidade de Deus financiará 20 moradias, centro comunitário e uma praçaDilvugação

Publicado 14/02/2023 19:12

Uma moradia modular, flexível e de baixo custo. Esta é a iniciativa da Teto Brasil, ONG com atuação nas favelas mais precárias e invisíveis do país. Com dimensões que podem variar de 18 a 72 metros quadrados e durabilidade estimada em 25 anos, a unidade pode ser convertida em moradia permanente ou mista via autoconstrução (assistida ou não). Hoje, elas também são conhecidas internamente como moradia-semente (seed house) ou moradia progressiva.

No Rio de Janeiro, foi implementando a Moradia Transitória, termo utilizado para designar uma unidade que cumpre um papel de transição entre uma situação de inadequação e precariedade habitacional (como a dos barracos de madeira reaproveitada que se equilibram nas encostas de alto risco) e uma condição definitiva de moradia. Em geral, esse tipo de construção está associado a contextos hipervulneráveis como insegurança da posse da terra e emergência social.

Um exemplo está na Cidade de Deus. Por meio de parceria com a organização WorldHousing, serão financiadas 20 “seed houses", um centro comunitário e uma praça. O centro comunitário já está em andamento e dará lugar para educação, lazer, desenvolvimento e esperança para tantas outras crianças e adultos.

Até o momento, a Teto Brasil já realizou 77 projetos, 160 moradias e mais de 1.500 questionários socioeconômicos aplicados, mobilizando mais de 5.300 pessoas voluntárias nos sete estados em que atua.