Entra e sai de visitantes, barulho excessivo, gastos com decoração e danos à fachada são algumas situações enfrentadas por síndicos no CarnavalDivulgação

Publicado 17/02/2023 16:41

A coluna voltou com o tema Carnaval nos condomínios. Desta vez, vamos abordar o impacto da folia de rua nos edifícios. Isso porque os blocos devem atrair milhões de foliões, mas a alegria de muitos pode significar transtornos nos locais por onde passam os foliões. "O síndico deve se informar sobre a rota dos blocos de carnaval, interdições de rua na região e traçar um plano de ação, sempre seguindo as orientações estabelecidas pelos órgãos públicos", orienta Bruno Gouveia, coordenador da Cipa Síndica. No caso de destruição de algum item dos prédios pelos foliões, o especialista destaca que a responsabilidade é dos organizadores do evento.



Ele explica ainda que, caso não haja retorno por parte dos responsáveis, deverá ser movida uma ação contra o órgão que autorizou o bloco. "A prevenção também é importante. No caso da existência de canteiros, o ideal é o isolamento da área por meio de redes de proteção", explica Gouveia.



Se houver a necessidade de gastos extras com o sistema de segurança e proteção não é necessária a convocação de reunião com os condôminos, se o prédio tiver com dinheiro em caixa. O representante da Cipa lembra que, nos casos em que a rua do condomínio for fechada por conta dos eventos carnavalescos, os moradores devem ter garantido pela prefeitura o direito de entrar e sair do local.



"Geralmente, há uma comunicação da prefeitura informando como será o procedimento a ser seguido na região. Além disso, é de suma importância que os síndicos comuniquem aos moradores todas as observações necessárias sobre os procedimentos adotados durante o carnaval. Tal medida garante a segurança de todos", alerta Gouveia.

Cuidados com barulho e lixo acumulado

A Precisão Administradora também listou algumas medidas para garantir que nada estrague a folia. Os condomínios devem estar atentos para garantir a segurança e o bem-estar de todos. Barulhos, acúmulo de lixo, além da alta rotatividade de pessoas nos ambientes internos são exemplos de situações que podem trazer dores de cabeça para síndicos e moradores. Confira algumas orientações importantes:

Para os síndicos

- Repasse com os porteiros as principais regras de segurança, em especial sobre a entrada de visitantes e entregadores. Pessoas mal intencionadas costumam aproveitar períodos como o Carnaval para ter acesso aos condomínios. Fique atento!



- Cheque com o zelador se os equipamentos de segurança estão funcionando.



- Muita atenção com a limpeza interna e externa do prédio, principalmente da calçada.



- Coloque cartazes orientando sobre o regimento interno, o horário de silêncio, o aluguel do salão de festas e a utilização dos ambientes de lazer como piscinas e churrasqueiras.

Para os moradores

- Se a ideia é fazer uma festa de Carnaval no apartamento ou no salão de festas, deixe com o síndico e com o porteiro uma lista de convidados. Essa dica otimiza tempo, organiza o acesso e ajuda na segurança.



- Não faça barulho após às 22h.



- Preserve as dependências do condomínio. Lembre-se: qualquer desrespeito às regras, seja por parte dos moradores ou de um visitante, a unidade responsável está passível de advertência e multa.



- Para quem vai viajar, é importante tirar os aparelhos eletrônicos da tomada, jogar o lixo fora, trancar portas e janelas, molhar as plantas, tirar a roupa do varal ou da secadora, dar um destino para as comidas da geladeira, desligar os registros de gás e água e suspender temporariamente a assinatura de jornal.