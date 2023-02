As construtoras passaram a incluir as quadras de tênis e beach tennis (tênis de praia) em seus projetos imobiliários de médio e alto padrão no país - Freepik

Publicado 20/02/2023 10:00

O mercado imobiliário está sempre inovando e buscando estar cada vez mais próximo dos seus potenciais clientes. A Gafisa, por exemplo, está patrocinando o Rio Open, maior torneio de tênis da América Latina, que acontece em sua nona edição e termina no dia 26 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, na Gávea. É a primeira vez que a Gafisa apoia este evento. Vale lembrar que as construtoras passaram a incluir as quadras de tênis e beach tennis (tênis de praia) em seus projetos imobiliários de médio e alto padrão no país, estimulando ainda mais a prática dessas atividades que proporcionam bem-estar.

Durante o torneio, a empresa terá um estande no Leblon Boulevard, local com diversas atrações para o público, como lojas e gastronomia. No espaço, os visitantes poderão participar de um jogo de tênis em vídeo game, assistir a vídeos com imagens de cartões postais do Rio de Janeiro, tirar fotos instagramáveis e ainda conhecer 12 projetos de residenciais da Gafisa nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, por meio de um totem digital. A iniciativa da construtora também evidencia as ações de ESG (Meio Ambiente, Sustentabilidade e Governança Corporativa), como apoio e incentivo à promoção da saúde e bem-estar por meio do esporte.