Condomínio em construção no Méier está entre as regiões que mais se destacam na hora de investir - Divulgação

Publicado 21/02/2023 14:05

O Grande Méier e a Grande Tijuca são as regiões que ofereceram maior retorno para os investidores, acima de 5%, em dezembro de 2022. O levantamento é do portal do Imovelweb. No geral, o estudo também aponta que, no último mês do ano, o índice de rentabilidade na capital carioca ficou em 4,56% bruto anual, o que significa que são necessários 21,9 anos de aluguel para reembolsar o investimento de compra, ou seja, 9,3% a menos que um ano atrás. O índice de rentabilidade imobiliária relaciona o preço de venda e valor de locação do imóvel para verificar o tempo necessário para recuperar o dinheiro utilizado na aquisição da unidade.



Entre as construtoras que investem nestas regiões estão a Avanço Realizações Imobiliárias e a CTV Construtora. A primeira investiu no empreendimento Now Boutique Residences, no Méier. O novo residencial conta com lazer completo e segurança e está com obras aceleradas.

Novo residencial na Tijuca está entre os bairros que tiveram um bom índice de rentabilidade em dezembro Divulgação



Já a CTV Construtora lançou pela primeira vez na Tijuca. O Proud Residencial tem apenas 14 unidades com opção de poder juntar as plantas para transformá-las em um apartamento de três suítes. O condomínio terá lazer na cobertura e segurança.

