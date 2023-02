A iniciativa de experimentar os eletrodomésticos no metaverso faz parte de uma ação que mescla realidade aumentada e ambientes virtuais - Divulgação

A iniciativa de experimentar os eletrodomésticos no metaverso faz parte de uma ação que mescla realidade aumentada e ambientes virtuaisDivulgação

Publicado 22/02/2023 09:15

Comprar um imóvel na planta, que ainda será construído, não é novidade e nem ganhar armários planejados para cozinha, quartos e banheiros. No entanto, o mercado imobiliário está sempre evoluindo e inova mais uma vez com o recurso do metaverso. Imagina adquirir uma unidade e ter acesso por meio da tecnologia a todos os eletrodomésticos instalados, interagir com eles e avaliar se atendem as suas necessidades do dia a dia antes mesmo de receber as chaves? E se gostar já vai poder comprar.

A iniciativa é da Electrolux que inicia a sua trajetória no metaverso com uma ação que mescla realidade aumentada e ambientes virtuais. Trata-se de uma solução proprietária da marca e que tem várias aplicações, como na parceria com a incorporadora GT Building, que vai gerar uma experiência completa ao consumidor e, também, um novo modelo de negócios.

“Estar no metaverso permite que muitas pessoas que não têm a oportunidade de ir até uma loja ver e manusear nossos produtos façam isso de forma remota, sem perder todos os aspectos dessa experiência. É possível abrir uma geladeira, por exemplo, e ver a altura das prateleiras, quantas garrafas cabem na porta e até se uma melancia cabe na gaveta. E isso pode ser feito a hora que o consumidor quiser, sem que seja necessário esperar o shopping abrir”, afirma Nelson Scarpin, Head de Ownership Solutions Sales e New Business Development da Electrolux América Latina.