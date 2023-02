Com a alta nas taxas de juros, portugueses optam pela reforma ou a construção do imóvel - Freepik

Com a alta nas taxas de juros, portugueses optam pela reforma ou a construção do imóvelFreepik

Publicado 23/02/2023 19:57 | Atualizado 24/02/2023 08:32

Hoje a coluna traz um tema global que chama atenção e também é reflexo da pandemia e de outros fatores: a alta de juros que acaba inviabilizando a compra da casa própria. Para se ter ideia, Portugal já está vivenciando este cenário e os compradores estão devolvendo os imóveis por não estarem conseguindo pagar as prestações do financiamento. Por conta disso, as famílias portuguesas estão optando pelas reformas.

Segundo Márcio Inverneiro, CEO e fundador da Construtora Inversil, os juros para esse tipo de aquisição aumentaram novamente e a previsão é que venha a subir mais. "Muitas pessoas já estão devolvendo as suas casas por não terem condições de pagar as prestações. A construção tende a ganhar com isso, pois as pessoas optam por reformar suas casas ao invés de adquirir uma nova. Assim como também compensa mais construir uma casa com o terreno comprado do que uma pronta, pela economia", explica Inverneiro.

Apesar da afirmação, o executivo, que atua no norte de Portugal, insiste que o favorecimento de um setor não necessariamente implica na solução do problema em longo prazo. "Se as pessoas continuarem a enfrentar tantos aumentos, realmente vamos chegar àquele momento de que o poder de compra vai diminuir e, com isso, até mesmo quem tentar construir a sua própria casa não conseguirá custear a obra", analisa Márcio.