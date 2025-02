Mapeamento indica em quais ruas estão os imóveis com valores de até R$ 482 mil no Rio - Freepik

Publicado 10/02/2025 18:15 | Atualizado 10/02/2025 18:15

Para quem está procurando um imóvel de até R$ 482 mil, pesquisa da plataforma Loft, em parceria com a Offerwise, traz um mapeamento de ruas onde é possível encontrar um novo lar com este preço. A Rua General Luiz Mendes Morares, no Santo Cristo, foi a campeã, com 1.007 negociações entre julho e dezembro de 2024. Em seguida, apareceram a Rua Melo e Souza, em São Cristóvão, com 331, e a Estrada dos Bandeirantes, em Jacarepaguá, com 220. Já a via mais valorizada nessa amostra é a Rua São Salvador, no Flamengo, com tíquete médio de R$ 479.477. “As ruas com mais transações tendem ser aquelas onde houve lançamento relevante de novos apartamentos, como é o caso da rua no Santo Cristo”, explica Fábio Takahashi, gerente de Dados da Loft.



De acordo com ele, o valor de R$ 482 mil foi apontado pelos moradores do Rio como o preço médio para uma aquisição, sendo o menor entre as cidades pesquisadas, ficando abaixo dos R$ 728.600 de São Paulo, dos R$ 730.400 de Porto Alegre e dos R$ 616 mil de Belo Horizonte.



E no recorte que mostra os bairros que mais tiveram imóveis vendidos com tíquete médio de até R$ 482 mil, a Barra da Tijuca ficou na liderança: foram 1.930 transações no período analisado; Copacabana ficou em segundo lugar com 1.671 e Recreio dos Bandeirantes em terceiro com 1.649 negócios fechados. Os dados tiveram como base o pagamento do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) da Prefeitura do Rio. Confira as tabelas com as 20 ruas com mais transações de até R$ 482 mil e as 20 mais valorizadas com tíquete médio de até R$ 482 mil:



As 20 ruas mais valorizadas Loft

As 20 ruas com mais transações Loft