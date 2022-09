Decisão do prefeito frustrou empresários - Arquivo pessoal

Publicado 02/09/2022 18:29

BALDE DE ÁGUA FRIA



O empresariado do Polo Gastronômico e Cultural da Passagem, bairro mais antigo e um dos mais charmosos de Cabo Frio - point certo dos turistas - está fulo da vida com o prefeito José Bonifácio (PDT), que desautorizou o evento 'Rock in Frio', que aconteceria nesta sexta-feira (2). Inclusive este seria o primeiro evento do ano organizado pelos comerciantes do local. O motivo? Zé teria dito que o rock não seria um estilo de música adequado para o ambiente, que já recebeu outras tantas apresentações musicais, de samba, de MPB. Acontece que os shows das bandas (quatro no total) seriam na versão acústica, sem metal. Mas ele ficou irredutível, segundo os organizadores. "Fizemos todo o processo para autorização com mais de um mês de antecedência, como deve ser, e passamos a acompanhar o andamento, mas nada acontecia. Quando já tinha 20 dias que a documentação havia sido protocolada, e nada de resposta, a organização voltou a correr atrás de resposta. Fomos em todas as secretarias que tinham que dar o aval, como Turismo, Postura. Todos aprovaram, mas não há autonomia, a última palavra é dele. Isso é de um autoritarismo fora do comum. A gente não pode ficar refém de um prefeito que vai na contramão do desenvolvimento econômico da cidade. Todos se mobilizaram para contratar, comprar insumos em dobro, enfim, um prejuízo. É uma falta de respeito e covardia com o Polo", disse a empresária Vanina Dias, que faz parte da associação do Polo e da organização do evento.

Deputado federal Julio Lopes (PP) e Deputado estadual Dr Serginho (PL) Arquivo pessoal

QUESTÃO POLÍTICA?



A repercussão da desautorização de última hora do prefeito foi péssima, e os comerciantes chegaram a especular que poderia se tratar de rixa política, já que o evento tem apoio do deputado estadual Dr Serginho (PL), candidato à reeleição e que foi concorrente de Zé nas eleições 2020. Outro apoiador é o deputado federal Julio Lopes (PP), que também vai tentar recondução no cargo este ano, e que inclusive foi um dos articuladores do show do Cacique de Ramos, ocorrido em julho, no mesmo Polo da Passagem e com aval do prefeito.



Evento foi cancelado Divulgação COMUNICADO



Após serem surpreendidos pela decisão da Prefeitura, "ninguém esperava por isso", disse um comerciante, só restou um pedido de desculpas nas redes sociais, avisando do cancelamento. "A gente não tem interesse nenhum de brigar com a Prefeitura, mas isso gera uma insegurança enorme para todo empresariado que queira fazer um evento e ele (prefeito) na última hora bloquear", acrescentou Vanina Dias. "Prezados clientes, amigos e apreciadores da Passagem, após 40 dias de planejamento desta ação coletiva prevendo uma motivação do público e o reaquecimento de todo o Polo, e de estarmos autorizados pelas Secretarias competentes, fomos surpreendidos pelo Prefeito de Cabo Frio que nos informou, a menos de 30 horas do evento, que ele não autorizaria a realização do mesmo sob alegação de que Rock (acústico) não seria o estilo musical para o ambiente, mesmo com a prévia apresentação do projeto e do requerimento protocolado no prazo legal. Pedimos desculpas aos músicos contratados e todo pessoal de estrutura e equipamentos e esperamos que, em breve, consigamos realizar um lindo momento de confraternização que agregue todos os estilos musicais, respeitando a pluralidade da cultura brasileira. O objetivo do Polo da Passagem sempre foi proporcionar à população cabo-friense e aos nossos turistas, eventos de qualidade e estruturados no padrão que nossa cidade merece, valorizando e levando a um patamar de organização cultural e social acima da expectativa", disse o comunicado.