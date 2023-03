Fábio do Pastel (PL), prefeito de São Pedro da Aldeia - Renata Cristiane

Fábio do Pastel (PL), prefeito de São Pedro da AldeiaRenata Cristiane

Publicado 02/03/2023 19:53

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL) foi o convidado do 61º episódio do RC Cast, podcast em parceria com O Dia, nesta quinta-feira (2). Após um Carnaval pra lá de elogiado na Região dos Lagos, Pastel fez um balanço da folia e falou dos investimentos previstos para este ano em melhorias na cidade. Também contou como o município melhorou a saúde com a contratação de mais médicos, via prestação de serviços.

Falou do crescimento do turismo na cidade e que já é tempo da cidade deve ampliar a rede hoteleira.

Na área da educação, adiantou que vai ampliar a oferta de vagas em creches – cerca de 700 – com a retomada de três delas que estavam paralisadas.

“Estou muito satisfeito com o trabalho que vem sendo desenvolvido na cidade”.

Fábio respondeu muitas perguntas dos internautas sobre os mais diversos setores – obras, saúde e até do PCCR da Educação, que disse estar bem adiantado.

Concurso público também está no radar do prefeito aldeense. “Desde 2014 não tem concurso”, disse ele.

Sobre obras de pavimentação, lembrou que na próxima segunda-feira (6) serão retomadas as obras de recapeamento da RJ-140, que aliás é um serviço feito em parceria com o governo do Estado o qual foi conseguido após muitas batidas na porta da secretaria estadual das Cidades. Inclusive ele deve ir ao Rio novamente na semana que vem.

Uma ação que o município vai ingressar contra a Enel (concessionária de energia elétrica) também foi falada na entrevista.

Confira na íntegra: