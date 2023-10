Andinho Brito - Arquivo

Andinho BritoArquivo

Publicado 11/10/2023 14:29 | Atualizado 11/10/2023 14:51

Em Arraial do Cabo, o ex-prefeito Andinho Brito levou cartão amarelo da justiça eleitoral, que acatou uma ação do MDB contra o político por propaganda extemporânea. Em 12 de setembro, ele publicou um vídeo no Facebook e no Instagram se declarando pré-candidato e fazendo um pedido subliminar de voto. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo deferimento da antecipação de tutela, argumentando que qualquer manifestação que leve ao conhecimento geral a candidatura, mesmo de forma dissimulada, antes dos três meses anteriores ao pleito, deve ser considerada sujeita às vedações da legislação eleitoral.

Nesse sentido, a justiça aprovou o pedido e ordenou que as redes sociais excluam o conteúdo da publicação no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. Além disso, Andinho foi intimado a excluir as publicações de seus perfis sob pena de crime de desobediência.