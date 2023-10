Câmara de Araruama - Imagem: rede social

Câmara de AraruamaImagem: rede social

Publicado 11/10/2023 14:47

REPROVADA



Os vereadores de Araruama reprovaram a moção de repúdio da parlamentar Penha Bernardes (PL) contra falas misóginas e machistas do parlamentar Magno Dheco (PP), na sessão da Câmara de 28 de setembro. Na ocasião, Dheco afirmou que uma servidora pública que o criticava só poderia estar querendo ter "um momento íntimo" com ele ou que era apaixonada pelo vereador. A parlamentar apresentou a moção de repúdio após sucessivas tentativas de fazer com que Magno Dheco se retratasse, o que ele não havia feito até então. A coluna apurou que vereadores exigiram um pedido de desculpas dele para votar contra a moção de repúdio. De certa forma, foi o que ele fez. Apesar de pedir perdão pelas palavras que usou e reconhecer que fez um comentário infeliz, Dheco insistiu em tentar desqualificar a vítima, como se o problema tivesse sido para quem ele falou e não o que ele disse.





Câmara de Araruama Imagem: rede social

DESENROLAR DO NOVELO



Penha foi a primeira a falar na discussão que antecedeu a votação e se posicionou falando sobre a questão das mulheres, que merecem ser respeitadas. Dheco usou a palavra na sequência quando fez o seu pedido de desculpas, apesar de reiterar críticas a cidadã para quem ele se dirigiu em seu comentário que originou toda essa polêmica e, inclusive, a acusou de ser a responsável pelo pagamento aos pichadores que fizeram mensagens contra a prefeita, Lívia de Chiquinho (REP), em muros da cidade nas últimas semanas. Na sequência, diversos vereadores usaram a palavra. Todos concordaram que Dheco se excedeu, mas lembraram que ele pediu desculpas. Por fim, a votação acabou com oito votos contra a moção e quatro votos a favor, sendo eles de Penha, Silvinha Corrêa (CID), Roberta Barreto (UNIÃO) e Oliveira da Guarda (MDB). Os vereadores Thiago Moura (CID) e Carlinhos de Deus (PP) optaram por não se manifestar e se abstiveram da votação. Ambos em seus discursos declararam que Dheco tem que tomar cuidado com as palavras que fala no plenário da Câmara.





NÃO A QUEM, MAS O QUÊ



Vale pontuar uma questão com relação a essa história envolvendo o vereador Magno Dheco. Assim como disse a vereadora Penha Bernardes na Câmara, não se trata de quem o vereador falou. De forma alguma, o intuito é falar sobre a vítima do comentário dele, seja ela quem for, ou faça ela o que ela fizer. O que tem que ficar claro é que o repúdio ao vereador se deve ao conteúdo de sua fala, não a quem ele se dirigia, independente de se a vítima tem moral para criticar os vereadores, se é uma mulher que persegue os vereadores. Enfim, nada disso importa. O que importa é que o plenário da Câmara de Araruama foi utilizado para dizer que uma mulher estava criticando um vereador eleito pelo povo – e que deve ser cobrado por tal -, apenas estava sendo questionado por ela querer ter um momento íntimo com ele, como se as críticas que ela faz não significassem nada, ou como se ela fosse reduzida a apenas querer uma noite com o vereador. É degradante, é humilhante, e as mulheres se sentem ofendidas não como o vereador líder de Governo Amigo Walmir (PP) disse, porque ela não representa as mulheres, mas as mulheres se sentiram ofendidas por serem reduzidas, em um comentário, a agir de forma passional. A pergunta que fica é se um homem fizesse as mesmas críticas que a servidora pública faz recorrentemente a Magno Dheco, será que ele questionaria se o motivo por trás dessas críticas seria uma vontade, um desejo reprimido de ter um momento íntimo com ele?

Câmara de Araruama Imagem: redes sociais



TOMOU DISTRAÍDA



Ainda falando da sessão da Câmara de Araruama, o vereador Elói Ramalho (PSD) protocolou um requerimento, que foi aprovado por unanimidade, pedindo explicações do porquê as ambulâncias que o Governo do Estado enviou ao município de Araruama seguirem no pátio da Prefeitura, sem que haja seu uso para a população. O vereador Amigo Walmir disse que as ambulâncias estão aguardando a criação da Central de Regulação do Estado na Baixada Litorânea, que deve ficar em Arraial do Cabo ou São Pedro da Aldeia. A vereadora Silvinha Correia foi um pouco além em seu apontamento em relação ao pedido do vereador e questionou o porquê apenas depois de 6 meses da doação das ambulâncias, o vereador se posicionou e pediu essas informações. A vereadora Penha Bernardes se levantou em defesa de Elói, dizendo que o vereador tem autonomia de questionar e pedir informações a hora que ele bem entender e que esse direito deve ser preservado. Além disso, a vereadora parabenizou o parlamentar e disparou: “O senhor vai ser criticado porque passou três, quatro meses? Parabéns. Pelo menos, o senhor fez. Teve gente que nem apresentou requerimento”, disse. Podia ter ficado sem essa, né? Ainda falando da sessão da Câmara de Araruama, o vereador Elói Ramalho (PSD) protocolou um requerimento, que foi aprovado por unanimidade, pedindo explicações do porquê as ambulâncias que o Governo do Estado enviou ao município de Araruama seguirem no pátio da Prefeitura, sem que haja seu uso para a população. O vereador Amigo Walmir disse que as ambulâncias estão aguardando a criação da Central de Regulação do Estado na Baixada Litorânea, que deve ficar em Arraial do Cabo ou São Pedro da Aldeia. A vereadora Silvinha Correia foi um pouco além em seu apontamento em relação ao pedido do vereador e questionou o porquê apenas depois de 6 meses da doação das ambulâncias, o vereador se posicionou e pediu essas informações. A vereadora Penha Bernardes se levantou em defesa de Elói, dizendo que o vereador tem autonomia de questionar e pedir informações a hora que ele bem entender e que esse direito deve ser preservado. Além disso, a vereadora parabenizou o parlamentar e disparou: “O senhor vai ser criticado porque passou três, quatro meses? Parabéns. Pelo menos, o senhor fez. Teve gente que nem apresentou requerimento”, disse. Podia ter ficado sem essa, né?