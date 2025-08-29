Prefeita Daniela Soares (PL) encabeçou a "Marcha de Combate à Violência Contra a Mulher"Reprodução
Durante o percurso, mulheres de diferentes idades caminharam lado a lado, levando faixas, cartazes e palavras de ordem. A marcha teve como objetivo conscientizar comerciantes, pedestres e toda a população sobre a necessidade de combater a violência doméstica e denunciar os agressores.
Daniela utilizou o microfone para reforçar a importância do enfrentamento à violência doméstica. Em sua fala, destacou que a luta pela vida e pelo respeito às mulheres deve ser permanente e coletiva.
"Cada passo que damos aqui é um grito de resistência contra a violência. Precisamos unir forças e lembrar que a denúncia é a arma mais poderosa para romper o ciclo de agressão", afirmou a prefeita.
A campanha do Agosto Lilás também reforça a divulgação do Disque 180, canal nacional de denúncia que funciona 24 horas por dia, de forma gratuita e sigilosa.
Além disso, a Superintendência da Mulher de Araruama também disponibiliza um número de WhatsApp para denúncias anônimas: (22) 99244 9900.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.