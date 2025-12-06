Prefeito Serginho (PL) e o Secretário de Mobilidade Urbana, Josias da SwellReprodução
Prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, lamenta morte de Josias da Swell e emite nota de pesar
Na mensagem, o prefeito afirmou receber a notícia "com profundo pesar", destacando que Cabo Frio perde não apenas um gestor comprometido, mas também "um amigo leal, um companheiro de jornada e um parceiro incansável na reconstrução da nossa cidade"
Daniela Soares entrega novo Centro de Reabilitação e reforça investimentos no 3º distrito
Unidade chega com estrutura de alto padrão, acessibilidade plena e foco na redução de deslocamentos para moradores de São Vicente
Prefeito de Iguaba Grande celebra lançamento da 'Orla Digital'
Fabinho Costa (CID) destacou a capacidade dos novos pontos de conexão, que suportam até 2 mil acessos simultâneos, atendendo moradores e turistas mesmo nos períodos de maior movimento
Prefeita de Araruama avança em inclusão social com parceria para trazer o projeto 'Lona na Lua'
Além de Daniela Soares (PL) e representantes da instituição, reunião contou com o secretário de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Proteção Animal, André Mônica, e o ex-procurador-geral de Justiça do Estado, Luciano Mattos
Marcelo Magno reforça protagonismo de Arraial do Cabo na Cúpula de Mercocidades
Prefeito e seu vice, Diego Silveira (MSB), participaram de agenda estratégica em Niterói e ampliam diálogo com lideranças para cooperação e desenvolvimento
Dr. Serginho defende exceção para fogos no Réveillon de Cabo Frio
Em entrevista, nesta quarta (3), prefeito diz que balsas no mar reduzem ruído, mas admite que é impossível controlar fogos particulares. "O PCD que quiser acompanhar a família terá tenda do autista, abafadores e todo cuidado"
