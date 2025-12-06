Prefeito Serginho (PL) e o Secretário de Mobilidade Urbana, Josias da Swell - Reprodução

Publicado 06/12/2025 11:57 | Atualizado 06/12/2025 11:58

Cabo Frio - O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL) divulgou, neste sábado (6), uma nota de pesar lamentando profundamente a morte do vereador licenciado e secretário de Mobilidade Urbana, Josias da Swell. A notícia abalou a gestão municipal e toda a cidade, que perde um de seus principais articuladores políticos e um servidor público reconhecido pela dedicação e compromisso.

Na mensagem, o prefeito afirmou receber a notícia “com profundo pesar”, destacando que Cabo Frio perde não apenas um gestor comprometido, mas também “um amigo leal, um companheiro de jornada e um parceiro incansável na reconstrução da nossa cidade”.

O prefeito exaltou a relação próxima entre ambos e o papel fundamental de Josias na condução de projetos importantes da administração. “Josias sempre esteve ao meu lado com coragem, lealdade e propósito. Era um homem íntegro, apaixonado por Cabo Frio, que dedicou sua vida ao serviço público e ao cuidado com as pessoas. Sua partida deixa um vazio imenso em nossa gestão e, sobretudo, em nossos corações”, afirmou.

A nota também expressa solidariedade à família do secretário. “Em meu nome, em nome da Aline, de nossas filhas e de toda a Prefeitura de Cabo Frio, expresso meus mais sinceros sentimentos à sua esposa, filhos, familiares e amigos. Que encontrem força e conforto neste momento tão difícil”, declarou o prefeito.

A mensagem finaliza com uma homenagem emocionada: “Cabo Frio se despede hoje de um grande homem. E eu me despeço de um amigo que levarei para sempre comigo.”