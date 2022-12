Psicóloga Renata Bento - Divulgação

Psicóloga Renata BentoDivulgação

Publicado 12/12/2022 06:00

Tenho uma filha de cinco anos e toda vez que ela se arruma para ir à escola, começa a chorar sem parar. Ela diz que não quer ir e que tem medo. Já tentei conversar, mas ela diz que não é nada. O que devo fazer? Amanda Silva, Cabo Frio.



Renata Bento, psicanalista e perita em Vara de Família, explica que é comum as crianças se sentirem emocionalmente fragilizadas em relação a alguma coisa, não conseguirem explicar o que sentem. "O choro é uma forma de comunicar que algo não vai bem com ela”, pontua a especialista.



A preocupação dos pais se junta com dificuldade de perceber de onde vem esse incômodo. Essa observação da criança é fundamental. No caso relatado pela nossa leitora, a criança chora ao começar a se arrumar para ir a escola. A pista que temos aqui no momento é: a “hora de ir para a escola”. A partir desse ponto a investigação se inicia. Quando começaram os choros? A família confia na escola escolhida?



Renata Bento orienta que é hora de como a criança se comporta na escola, se ela fica bem nas aulas, com os amigos, se consegue acompanhar a turma. Pode ser uma dificuldade de adaptação ou de interação com algum colega. Se a criança chora antes de ir à escola, podemos pensar por outro viés. Como está a relação da criança com a família, com o ambiente e com a mãe? A criança, por exemplo, pode ter dificuldade em se separar da mãe para ir para a escola por diversos motivos. “Está acontecendo algo em casa, que seja diferente da rotina?”, questiona a especialista.



