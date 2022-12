Mario Avelino - Divulgação

Publicado 02/12/2022

Sou empregada doméstica e fui mandada embora agora no final de outubro. Tenho direito ao seguro desemprego? Como consigo receber? Maria das Graças Silva, Anchieta.



O seguro-desemprego tem como finalidade prover uma renda temporária para o trabalhador demitido sem justa causa. O valor estabelecido para o empregado doméstico é de três parcelas no valor do salário mínimo.

Mário Avelino, presidente do Doméstica Legal, explica que tem direito ao seguro desemprego, o trabalhador dispensado sem justa causa que comprovar ter trabalhado como empregado doméstico pelo menos 15 meses nos últimos 24 meses.



É preciso também estar inscrito como empregado doméstico na Previdência Social e possuir, no mínimo, 15 contribuições ao INSS. Além disso, ter, no mínimo, 15 recolhimentos ao FGTS e não estar recebendo nenhum benefício da Previdência Social, exceto auxílio-acidente e pensão por morte. Também não pode possuir renda própria para seu sustento e de sua família.

Os agendamentos devem ser feitos online. Se não conseguir, pode comparecer a um posto do Ministério do Trabalho ou numa agência do Poupa Tempo.



O prazo máximo para a solicitação do seguro-desemprego é de 90 dias contados a partir da data de dispensa, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.



