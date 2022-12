Mateus Terra, advogado - divulgação

Mateus Terra, advogadodivulgação

Publicado 05/12/2022 06:00

Em maio de 2022 houve um vazamento do apartamento acima do meu. Foi resolvido, porém a vizinha não reparou o dano causado no meu banheiro, mesmo após vários apelos. O que devo fazer? Ângela Maria, Tijuca.

O advogado Mateus Terra explica que em um condomínio, cada condômino é responsável pelo encanamento de sua unidade e deve reparar os danos causados. “No caso da nossa leitora, apesar do vazamento ter sido resolvido, os danos não foram reparados. Assim, é importante notificar formalmente, por escrito, o condômino para os reparos sejam realizados. A notificação pode ser por carta ou telegrama, desde que haja a comprovação de entrega, e, em último caso, é possível comprovar com mensagens trocadas por e-mail, WhatsApp ou outra forma”, orienta o especialista.



Como a vizinha, neste caso, não resolveu a situação de forma amigável, a solução é procurar a Justiça para obrigá-la a realizar a obra. Outra opção é fazer três orçamentos e executar a obra no menor valor, para depois cobrar judicialmente a sua vizinha o valor que foi gasto.



Problemas de infiltrações ou vazamentos costumam gerar muita confusão em condomínios, infelizmente, a solução amigável nem sempre é possível e a situação acaba virando uma briga judicial, salienta advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.



Casos resolvidos pela equipe do Reclamar Adianta (WhatsApp:21 -99328-9328 - somente para mensagens): Matilde Vasconcelos (Casas Bahia), Bárbara Menezes (Banco do Brasil), Rafael Silva (Bradesco)