Publicado 20/05/2024 00:00

Um amigo do meu filho não fez o alistamento militar na idade certa devido a problemas psicológicos e de saúde física. Hoje o rapaz tem 28 anos. Agora ele precisa obter o CPF, mas está enfrentando dificuldades. (Lilian Gomes Silva, Pavuna)

Segundo o advogado José Alfredo Lion, a regularização da situação militar é fundamental para evitar transtornos. "A falta de cumprimento do alistamento dentro do prazo estipulado pode acarretar em penalidades e problemas com a obtenção de documentos importantes, como o passaporte, além de afetar oportunidades de emprego, especialmente em cargos públicos", destaca.

Para aqueles que se encontram em situação irregular, Lion orienta seguir os seguintes passos para regularizar sua situação.

"Acesse o site do alistamento militar online (https://www.alistamento.eb.mil.br/) ou dirija-se à Junta de Serviço Militar mais próxima. Tenha em mãos seus documentos pessoais, como CPF, documento de identidade (RG), comprovante de residência e uma foto recente. Se optar pelo alistamento online, geralmente basta informar o número do CPF", orienta o advogado.

Geralmente, há uma multa para quem se alista fora do prazo. O valor pode variar, e as informações específicas sobre como pagar essa multa podem ser obtidas na Junta de Serviço Militar. Após realizar o alistamento online, pode ser necessário comparecer pessoalmente à Junta de Serviço Militar para completar o processo.

Após o alistamento e a regularização da situação, o indivíduo receberá o Certificado de Alistamento Militar (CAM), que comprova que sua situação militar está regularizada.

Mesmo aqueles que se alistam fora do prazo ainda passam pelo processo de seleção, que pode resultar em dispensa, adiamento ou incorporação às Forças Armadas. É importante ressaltar que a regularização da situação militar deve ser uma prioridade para todos os cidadãos brasileiros, evitando assim possíveis transtornos e prejuízos futuros.

