Marlon Glaciano - Divulgação

Marlon Glaciano Divulgação

Publicado 29/05/2024 00:00

Gostaria de saber se, no caso de um empréstimo consignado faltando poucas parcelas para pagar, ao solicitar quitação antecipada, há a possibilidade de obter desconto. Pedi ao banco o valor para quitar, mas não houve desconto significativo, nem mesmo de 10%. (Fátima Medeiros, Nova Iguaçu)



Quando se trata de quitar um empréstimo consignado antecipadamente, é importante entender que a concessão de descontos pode variar de acordo com a política do banco e os termos do contrato. Segundo Marlon Glaciano, especialista em finanças, normalmente, os empréstimos consignados são estruturados com taxas de juros fixas e o valor total dos juros já está incluído nas parcelas calculadas desde o início do contrato.



De acordo com Glaciano, alguns bancos podem oferecer descontos para incentivar a quitação antecipada, especialmente se o cliente tiver um histórico sólido de pagamento ou se o mercado estiver favorável. “No entanto, descontos significativos podem não ser comuns, e 10% já é uma boa redução”, afirma.



Para avaliar se o valor oferecido está correto, o especialista ressalta que é importante compará-lo com as cláusulas do contrato de empréstimo e verificar se estão sendo aplicadas taxas ou encargos adicionais na quitação antecipada. Também pode ser útil pesquisar as políticas de quitação antecipada do banco e, se possível, negociar com a instituição financeira. Por fim, ele destaca que, se o consumidor estiver satisfeito com os termos oferecidos pelo banco e o valor da quitação antecipada estiver dentro de sua organização, pode ser uma decisão vantajosa prosseguir com o pagamento e encerrar o empréstimo.



Se houver dúvidas ou preocupações, busque orientação de um especialista financeiro ou jurídico, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.



Casos resolvidos pela equipe do Reclamar Adianta (WhatsApp:21 -99328-9328 - somente para mensagens: Maria Natividade (SMS), Joel Lagares (Vivo), Evandro de Lima (HURB).