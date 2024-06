Leonardo Marcondes - Divulgação

Leonardo Marcondes Divulgação

Publicado 04/06/2024 00:00

Estou enfrentando dificuldades para ver meu filho devido à mãe dele, que coloca vários obstáculos, como alegar que ele está viajando ou não está no local determinado pela justiça. Já faz um mês que não o vejo, aumentando a minha ansiedade e saudades. Iniciei um processo de guarda compartilhada, mas ainda não tive progresso. Como posso lidar com essa situação e garantir meus direitos? (Jonas Albuquerque, Cabo Frio).

Diante dessa situação é crucial agir de forma estratégica e legal para assegurar seu direito à convivência com seu filho, recomenda o advogado Leonardo Marcondes, especialista em Direito de Família. “Documente todas as tentativas de visitação e as negativas recebidas, pois essas informações são essenciais para comprovar o descumprimento das ordens judiciais pela mãe. Recomendo também que você converse com seu advogado sobre a possibilidade de entrar com uma ação de execução de visitas no tribunal. Esse tipo de ação pode compelir a mãe a cumprir o acordo estabelecido, sob pena da aplicação de multas ou até mudanças na guarda”, orienta.

Além disso, ressalta o especialista, mantenha uma comunicação clara e objetiva com a mãe de seu filho, sempre buscando soluções amigáveis e destacando a importância da relação entre pai e filho para o bem-estar da criança. “Se as negativas continuarem, a justiça pode ser acionada para reavaliar os termos da guarda e visitação, garantindo que seus direitos como pai sejam respeitados e que seu filho possa beneficiar-se da convivência com ambos os pais”, finaliza Marcondes.

Em resumo, é importante combinar ações legais com uma tentativa contínua de comunicação amigável, sempre com o foco no bem-estar da criança, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.

Casos resolvidos pela equipe do Reclamar Adianta (WhatsApp:21 -99328-9328 - somente para mensagens: Luciana Alves (Bradescard), Glória Cristina (C6 Bank), Ana Carla dos Santos (Agibank).