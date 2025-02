Jeanne Vargas - DIVULGAÇÃO

Jeanne Vargas DIVULGAÇÃO

Publicado 13/02/2025 00:00

Tenho 58 anos e meio e estava contando os dias para me aposentar em fevereiro de 2025, quando completo 30 anos de trabalho. No entanto, ouvi dizer que a idade mínima para aposentadoria aumentou novamente este ano. Isso é verdade? Como essa mudança pode afetar meu direito à aposentadoria?

Yara Figueiredo, Inhaúma.

Segundo a advogada Jeanne Vargas, especialista em Direito Previdenciário, a idade mínima para a aposentadoria por tempo de contribuição na regra de idade mínima progressiva aumentou em 2025. “Essa regra faz parte das transições estabelecidas pela reforma da Previdência, onde a idade mínima sobe seis meses a cada ano”, explica.

Neste ano, para as mulheres, a idade mínima passou para 59 anos, mantendo o requisito de 30 anos de contribuição. Esse aumento progressivo seguirá até 2031, quando a idade mínima chegará a 62 anos.

“No caso da nossa leitora, que tem 58 anos e meio e completa os 30 anos de contribuição em breve, infelizmente, ela precisará esperar até os 59 anos para se aposentar por essa regra. Antes de tomar qualquer decisão, é essencial verificar se essa é realmente a melhor opção e planejar bem o futuro para evitar arrependimentos”, finaliza Jeanne.

Uma consulta com um especialista pode ajudar a encontrar alternativas mais vantajosas, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.