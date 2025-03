Fernanda Pereira - Divulgação

Fernanda Pereira Divulgação

Publicado 20/03/2025 00:00

Descobri que meu contador não pagou os impostos da minha empresa e estamos com uma dívida enorme em razão disso. O que devo fazer?

João Neves, Niterói.

Segundo a advogada Fernanda Pereira, o primeiro passo é solicitar ao seu contador uma certidão dos débitos em aberto da sua empresa, com um prazo para regularização. Ao mesmo tempo, peça a outro contador que faça o mesmo levantamento, para poder cruzar as informações.

Com os débitos em mãos, notifique o contador atual solicitando uma estratégia para o pagamento. “Caso ele tenha recebido os valores da empresa para efetuar o pagamento, na notificação, peça esclarecimentos sobre o não pagamento dos impostos e como ele irá proceder para quitar os débitos. Agende uma reunião para tratar da situação de forma administrativa e amigável”, orienta a advogada.

Se isso não for possível, você pode exigir que o contador assuma a responsabilidade pelos danos causados, ou até mesmo acionar judicialmente para reaver os valores pagos. “Além disso, contrate outro contador para regularizar os impostos o mais rápido possível, verificando a possibilidade de parcelamento das dívidas, para evitar maiores complicações, como a execução fiscal”, finaliza Fernanda.

Lembre-se de que a comunicação clara e a transparência com os profissionais que acompanham suas finanças são fundamentais para evitar maiores problemas no futuro, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.