Psicóloga Andreia Calçada - divulgação

Publicado 11/02/2026 00:00

Após a separação, passei a notar que, sempre que meu filho retorna da casa da avó paterna, surgem relatos de comentários negativos a meu respeito. Diante da situação, como agir? Proibir as visitas à casa da avó seria a melhor solução?

Anônimo, São Cristóvão.

A psicóloga clínica e jurídica Andreia Calçada orienta que o primeiro passo é buscar o diálogo com o ex-marido. “É importante conversar sobre o que está acontecendo e sobre como esse comportamento pode estar afetando emocionalmente a criança”, afirma. Segundo ela, impedir o contato com a avó nem sempre é a alternativa mais adequada, pois pode colocar o filho em um conflito de lealdades e intensificar o sofrimento emocional.

Andreia destaca que o mais importante é fortalecer o vínculo com a criança, acolher o que ela sente e escutá-la com atenção, sem desqualificar a avó ou o pai. “É fundamental deixar claro, com calma e segurança, que os conflitos pertencem aos adultos e que a criança não precisa escolher lados.

Reforçar o amor, a proteção e a estabilidade que a mãe oferece ajuda a criar um ambiente emocionalmente seguro”, explica. Ela também recomenda perguntar ao filho como ele percebe cada situação, respeitando sua idade e capacidade de compreensão.

Ao mesmo tempo, a psicóloga ressalta a importância de observar se esses comentários estão causando prejuízos emocionais concretos. Caso haja sinais de sofrimento, mudanças de comportamento ou ansiedade, buscar apoio psicológico e orientação profissional torna-se essencial para preservar a saúde emocional da criança. Em situações mais graves, que possam caracterizar alienação parental, Andreia orienta que a família procure também apoio jurídico especializado.

Em contextos de separação, preservar a infância e o bem-estar emocional dos filhos exige atenção constante, diálogo e maturidade dos adultos, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.