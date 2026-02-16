Advogado Solon Tepedino - Divulgação

Advogado Solon Tepedino Divulgação

Publicado 16/02/2026 00:00

Fui contratado como prestador de serviços, mas tinha horário fixo, recebia ordens de um superior e não podia mandar outra pessoa no meu lugar. Depois da demissão, fiquei em dúvida se posso pedir o reconhecimento do vínculo de emprego.

Alberto Souza, Vargem Grande.

Segundo o advogado Solon Tepedino, a resposta é sim. “Se, na prática, o trabalhador cumpria horário fixo, recebia ordens diretas e não podia se fazer substituir, há fortes indícios de relação de emprego”, afirma. Ele destaca que, nesses casos, a Justiça do Trabalho considera a realidade dos fatos, e não apenas o contrato formal.

Com isso, é possível ingressar com ação trabalhista para solicitar o registro em carteira e o pagamento dos direitos correspondentes, como férias, 13º salário e FGTS, se comprovados. Vale lembrar que situações semelhantes ainda são frequentes no mercado de trabalho, e buscar orientação jurídica pode evitar a perda de direitos.

