Psicóloga Andreia Calçada - Divulgação

Psicóloga Andreia Calçada Divulgação

Publicado 30/04/2026 00:00

Sou separada e tenho a guarda de um filho de 5 anos. Meu ex-marido vai morar no exterior. Como posso fazer para que meu filho não sofra com a ausência. O pai pode sumir?

Eva Garcia, Flamengo.



De acordo com a psicóloga clínica e jurídica Andreia Calçada, o fato de o pai residir fora do país não o isenta de suas responsabilidades. A legislação brasileira assegura à criança o direito à convivência familiar, o que inclui o contato com ambos os pais, mesmo que à distância.

“Ele pode morar fora, mas não pode simplesmente desaparecer da vida do filho. A convivência, ainda que virtual, deve ser mantida, assim como a participação nas decisões importantes e o pagamento da pensão alimentícia”, explica.

Na ausência de um acordo entre as partes, a orientação é formalizar judicialmente as regras de convivência. Isso garante segurança jurídica e evita conflitos futuros, especialmente em situações que envolvem distância geográfica.

No campo emocional, a especialista destaca a importância de preservar o vínculo entre pai e filho. Estabelecer uma rotina de contatos por chamadas de vídeo, manter a participação do pai em momentos do cotidiano e planejar encontros durante as férias são medidas que ajudam na adaptação.

Além disso, é fundamental evitar críticas ao pai na frente da criança e acolher os sentimentos do filho, como saudade ou tristeza, que são considerados naturais nesse processo.

Caso a criança apresente mudanças de comportamento, como isolamento ou irritabilidade, a busca por acompanhamento psicológico pode ser essencial para garantir uma adaptação saudável e preservar o desenvolvimento emocional, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.