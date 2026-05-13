Psicóloga Andreia Calçada - Divulgação

Psicóloga Andreia Calçada Divulgação

Publicado 13/05/2026 00:00

Tenho um filho de 5 anos e eu e minha atual esposa estamos passando por um processo de possível separação. Enquanto decidimos, fui morar temporariamente com um amigo, mas continuo vendo meu filho todos os dias. Qual é a melhor forma de conversar com ele sobre essa situação?

Marcos Santos, Guadalupe.



Segundo Andreia Calçada, psicóloga clínica e jurídica, o ideal é que os pais conversem juntos com a criança, de forma simples, honesta e adequada à idade. É importante reforçar que ambos continuarão presentes e que o amor por ela não vai mudar.

Também é preciso atenção à forma como esse processo será conduzido, já que a separação pode despertar sentimentos como tristeza, insegurança, medo e até culpa. A criança pode ter dificuldade para entender o que está acontecendo e temer perder o vínculo com um dos pais.

O impacto varia conforme a idade, a maneira como a separação acontece e o nível de conflito entre os adultos. Manter uma rotina estável, com poucas mudanças em relação ao que a criança já estava acostumada, acolher sentimentos e garantir presença afetiva são atitudes fundamentais.

O exercício da coparentalidade é essencial, com ambos empenhados em criar o filho. Demonstrar segurança e cooperação também ajuda a criança a se sentir protegida.

Além da conversa inicial, especialistas recomendam observar o comportamento da criança nas semanas seguintes, já que mudanças no sono, irritabilidade ou regressões podem ser sinais de que ela precisa de mais apoio emocional, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.