Psicóloga Andreia Calçada - Divulgação

Psicóloga Andreia CalçadaDivulgação

Publicado 10/07/2026 00:00

Já sou separada há cinco anos e tenho um filho de 6 anos com meu ex, que já se casou novamente. Agora, arrumei um namorado e minha ex-sogra fica fazendo comentários maliciosos sobre isso com meu filho. Toda vez que ele volta da casa da avó, vem estranho comigo. O que faço?

Ana Clara, Botafogo.



Segundo a psicóloga clínica e jurídica Andreia Calçada, a situação deve ser conduzida com calma e atenção aos comportamentos da criança. Comentários negativos ou maliciosos feitos por familiares sobre a vida afetiva de um dos pais podem gerar confusão emocional e comprometer a relação de confiança entre mãe e filho.

Andreia orienta que o primeiro passo é conversar com a criança de forma acolhedora, sem pressioná-la e sem fazer críticas à avó. “O ideal é permitir que o filho fale livremente sobre o que sente e sobre o que tem ouvido, fortalecendo o diálogo e o vínculo de confiança”, reforça.

Também é importante tentar conversar com o ex-marido e com a avó, deixando claro que questões da vida adulta não devem ser levadas para a criança. Caso os comentários persistam e o filho passe a demonstrar rejeição, medo ou mudanças significativas de comportamento sem motivo aparente, é recomendável buscar acompanhamento psicológico e orientação jurídica para avaliar a situação. A criança não deve ser transformada em mensageira ou participante dos conflitos entre os adultos.

Quando ela é preservada dessas disputas, aumenta a possibilidade de manter vínculos afetivos saudáveis com todos os membros da família, mesmo após a separação, destaca Átila Alexandre Nunes, coordenador do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.