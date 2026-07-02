Andreia Calçada - DIVULGAÇÃO

Andreia Calçada DIVULGAÇÃO

Publicado 02/07/2026 00:00

Após a separação, percebi que meu filho passou a repetir frases muito negativas sobre mim, embora nunca tenha ocorrido qualquer situação que justificasse esse comportamento. Além disso, ele demonstra resistência em me visitar e afirma fatos que não correspondem à realidade. Como diferenciar um conflito natural da separação de uma possível alienação parental?

Augusto Mattos, Vila Valqueire.

Após uma separação, é natural que crianças e adolescentes apresentem mudanças emocionais, como tristeza, insegurança ou resistência ocasional a visitas. Segundo Andreia Calçada, psicóloga clínica e jurídica, essas reações podem fazer parte do processo de adaptação à nova dinâmica familiar. “Por outro lado, pode haver indícios de alienação parental quando a rejeição a um dos pais é intensa, contínua e sem justificativa plausível. Alguns sinais incluem a repetição de frases negativas, acusações sem fundamento, recusa frequente de convivência e relatos de fatos que não correspondem à realidade”, pontua.

A especialista ressalta, porém, que é preciso cautela antes de concluir que existe alienação parental. “É importante abrir um canal de diálogo com a criança e com o outro genitor. Caso isso não seja possível, é necessário também refletir sobre as próprias atitudes e comportamentos. A diferença entre um conflito comum decorrente da separação e uma possível situação de alienação parental depende da análise do contexto familiar e do comportamento da criança”, afirma.

Segundo Andreia, a avaliação de profissionais especializados, como psicólogos, é fundamental para identificar as causas envolvidas e proteger o bem-estar da criança, sempre priorizando seus interesses e a preservação de seus vínculos afetivos. O serviço www.reclamaradianta.com.br realiza atendimento gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.