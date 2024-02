Podem se vacinar contra a Covid-19 crianças a partir de 6 meses - Imagem Ilustrativa / Divulgação Prefeitura de Cordeiro

Publicado 18/02/2024 17:51

Nesta segunda-feira (19), das 13h às 15h, o Posto de Saúde da Família (PSF) do Centro de Cordeiro vai realizar a vacinação infantil contra a Covid-19. Esta iniciativa visa proteger as crianças contra os riscos dessa doença e contribuir para a construção de uma comunidade mais segura e saudável.



Além de proteger os pequenos contra casos graves da doença, ela também ajuda a reduzir a transmissão do vírus na comunidade, tornando nosso ambiente mais seguro para todos. Vacinar as crianças é uma medida essencial para garantir um retorno seguro às escolas e permitir que elas desfrutem de uma vida mais normal e saudável.

É importante que todos os pais e responsáveis levem seus filhos para receberem a vacina, contribuindo assim para o bem-estar de toda a população.