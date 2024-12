Praça Central de Cordeiro - Reprodução

Praça Central de CordeiroReprodução

Publicado 06/12/2024 15:19

A magia do Natal está chegando a Cordeiro. A Prefeitura inaugura neste sábado (7), às 17h30, na Praça Central, o Natal das Famílias. No evento gratuito, haverá a tradicional chegada do Papai Noel e a inauguração dos enfeites natalinos na cidade.

Segundo a Prefeitura, será um evento especial com muita diversão para as crianças, com pipoca, algodão doce e brinquedos gratuitos.