Estoque reforçado na unidade de saúde para garantir atendimento à populaçãoDivulgação

Publicado 26/12/2024 13:56

O Hospital Municipal Cordeiro reforçou estoques para atender a alta demanda de atendimentos durante os feriados de Natal, a virada de ano e o período de férias. Com o aumento significativo no número de ocorrências e casos emergenciais nessas datas, a unidade hospitalar intensificou o estoque de soro, medicamentos e outros insumos essenciais para garantir o atendimento de qualidade à população.

Em 2023, o hospital registrou uma demanda superior a centenas de atendimentos, muitos deles envolvendo acidentes de trânsito, como colisões de moto e carro, além de agressões físicas, quedas e até perfurações por arma de fogo. "O fluxo de pacientes aumenta consideravelmente nesse período, e nossa equipe se prepara para enfrentar esse desafio com o máximo de eficiência", afirmou o diretor-médico do Hospital Municipal Cordeiro, Dr. Alexander Pinto.



O aumento de casos com múltiplos traumas, como os ocasionados por acidentes de trânsito e agressões, coloca uma pressão ainda maior na unidade, que frequentemente recebe pacientes não apenas de Cordeiro, mas também de municípios vizinhos. "Estamos com um plano de contingência para garantir que, mesmo diante de uma alta demanda, possamos oferecer atendimento rápido e eficaz. Nosso foco é a vida e a saúde da população, e isso passa por garantir que não falte material e medicação essencial", complementa o Dr. Alexander.

A ação de reforço de insumos e medicamentos é fundamental para evitar qualquer tipo de desabastecimento e assegurar que os profissionais de saúde possam atender os pacientes com a qualidade e agilidade necessárias. O hospital também tem se preparado com treinamento intensivo para sua equipe médica e de apoio, para que todos estejam prontos para enfrentar os desafios típicos dessa época do ano.

A medida visa garantir que o Hospital Municipal Cordeiro consiga atender não apenas os casos de urgência que normalmente aumentam durante os feriados e férias, mas também os atendimentos recorrentes e emergenciais de outras naturezas. O hospital, , administrado pelaPrima Qualitá Saúde em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, tem se tornado um ponto de referência para a região, oferecendo atendimento humanizado e resolutivo para a população.

O reforço no estoque de insumos e medicamentos, somado ao planejamento estratégico, visa garantir que, mesmo com o aumento da demanda, o hospital continue a prestar os cuidados de saúde necessários com a mesma excelência e compromisso com a vida. A expectativa é que as medidas adotadas contribuam para minimizar os impactos da alta demanda e garantam um atendimento eficaz para todos os que necessitarem dos serviços de saúde no município.