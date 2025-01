Agentes da Defesa Civil mais preparados para chuvas intensas - Divulgação Prefeitura de Cordeiro

Agentes da Defesa Civil mais preparados para chuvas intensasDivulgação Prefeitura de Cordeiro

Publicado 23/01/2025 17:56

A Defesa Civil de Cordeiro esteve presente, nesta terça-feira (21), no Seminário de preparação para chuvas intensas promovido pela Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro na Região Serra II, a Redec 8.



O encontro, realizado no 6° Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) de Nova Friburgo, contou com a presença do CBA Serrana, Cemaden-RJ, Secretarias e Coordenadorias Municipais de Defesa Civil pertencentes à Redec 8 – Serrana II e o Instituto Friburgo Solidário. O seminário teve como objetivo a instrução para a apresentação do sistema “Defesa Civil Alerta”.



A nova ferramenta, que está sendo testada pelos municípios de Petrópolis e Angra dos Reis antes de ser implantada nos demais municípios do Estado, é totalmente gratuita e não exige cadastro prévio, nem indicação do CEP de onde se mora. Compatível com redes 4G e 5G, o sistema garante o envio de alertas mesmo sem conexão Wi-Fi. O aviso aparece na tela do celular, sobrepondo qualquer aplicativo, chamando a atenção do usuário.



Dessa forma, sem necessidade de cadastro, as pessoas que estiverem em áreas de risco receberão automaticamente no celular uma mensagem com aviso sonoro, sinal vibratório e orientações claras sobre como se proteger.



Fique atento aos dois tipos de alertas da ferramenta “Defesa Civil Alerta”:



• Alerta Extremo: a urgência é imediata! A população deve adotar medidas de autoproteção naquele exato momento.

• Alerta Severo: a urgência não é imediata, mas é importante ficar atento. A população tem um pouco mais de tempo para se preparar e se proteger.



Ambos os alertas indicam ameaças críticas à vida, à propriedade e à infraestrutura. Fique sempre atento e siga as orientações da Defesa Civil. Em caso de emergências, ligue 199.