Equipes do Governo do Estado e municipais monitoram município após fortes chuvas - Divulgação

Equipes do Governo do Estado e municipais monitoram município após fortes chuvasDivulgação

Publicado 30/12/2024 10:32

As fortes chuvas que chegaram à Região Serrana neste fim de semana causaram muitos danos a Cordeiro. Bairros como Campanati, Lavrinhas, Recanto das Palmeiras e o Centro foram gravemente atingidos. A enxurrada invadiu residências e comércios, causando transtornos para os moradores e prejuízos econômicos. O incidente mais grave foi a queda de um muro, felizmente sem vítimas.

Após as ocorrências, o prefeito Leonan Melhorance e o vice-prefeito Elvis Mutti se reuniuram com a Defesa Civil Estadual e Municipal, as Secretarias de Obras, Assistência Social e Meio Ambiente para alinhar estratégias para enfrentar os danos causados pelas fortes chuvas que atingiram o município.



Após o encontro, o prefeito e equipe percorreram os pontos mais críticos da cidade, avaliando os impactos e reforçando o pedido de apoio ao Governo do Estado para garantir soluções rápidas e efetivas.

Em nota via redes sociais, o Governador do RJ, Cláudio Castro, afirmou que está atento aos municípios de atingidos pelas fortes chuvas neste fim de semana, com destaque para Cordeiro, Cantagalo e Teresópolis, e que a Defesa Civil Estadual está monitorando as consequências em tempo real e todos os protocolos foram imediatamente acionados.



"Nossas equipes estão sempre preparadas para prestar socorro e apoio onde for necessário, em qualquer ponto do estado do Rio de Janeiro. Com monitoramento 24 horas por dia, maquinários e recursos humanos estão à disposição para atender as demandas dos municípios afetados. Seguimos firmes ao lado da nossa população, trabalhando para minimizar os impactos e garantir a segurança de todos", disse.