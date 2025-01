Evento de downhill integra calendário oficial de eventos do município - Prefeitura de Cordeiro

Publicado 23/01/2025 18:07





O Downhill, ou descida de montanha, é uma modalidade extrema do mountain bike, na qual os ciclistas enfrentam terrenos acidentados, obstáculos naturais e declives acentuados. Essa competição desafiadora exige não apenas resistência física, mas também destreza técnica para superar obstáculos enquanto atingem velocidades impressionantes. O Parque de Exposições Raul Veiga, em Cordeiro, oferece o cenário perfeito para essa emocionante jornada downhill, onde os competidores demonstram sua habilidade e coragem diante de um público ansioso.



Os interessados em informações sobre o evento podem ligar para (21) 99648-3929 e acompanhar as novidades no Instagram dos organizadores @ O Circuito Carioca de Downhill está prestes a agitar as montanhas de Cordeiro. No sábado, 1º de fevereiro, os corajosos participantes vão desafiar a gravidade nas descidas íngremes do Parque de Exposições Raul Veiga, na Pista do Eucalipto, durante o treino livre que acontece das 8h às 17h. No domingo, 2 de fevereiro, a emoção atinge o ápice com a competição começando às 10h, onde os destemidos downhillers descem as trilhas com habilidade e velocidade.

"Que honra e orgulho de ver o Downhill, modalidade do ciclismo que inovamos trazendo em 2023 como secretário de Esportes (...). Cordeiro tem uma das melhores pistas do Estado do Rio de Janeiro. Uma semente que plantamos e que já está gerando frutos. Tenho certeza que em fevereiro teremos mais um grande evento. Parabéns à organização do Circuito Carioca", comemorou pelas redes sociais o ex-vereador Felipe Mussi, autor do projeto de lei que incluiu o evento no calendário oficial do município.