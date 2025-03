Prefeito, vice-prefeito e alunas da Escola Municipal Rita Cabral Pinto - Divulgação

Prefeito, vice-prefeito e alunas da Escola Municipal Rita Cabral PintoDivulgação

Publicado 24/03/2025 14:13

Em celebração ao Dia Mundial da Floresta, a Prefeitura de Cordeiro, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realizou, na sexta-feira (21), um mutirão de plantio no Centro de Educação e Proteção Ambiental de Cordeiro (CEPAC).

Foram plantadas 100 mudas de árvores, incluindo espécies nativas e frutíferas, com o objetivo de fortalecer a vegetação local, ampliar as áreas verdes e estimular a conscientização ambiental. Além de embelezar o espaço, a ação contribui para a purificação do ar, a proteção do solo e a preservação da fauna e flora.

A iniciativa envolveu alunos e educadores da Escola Municipal Rita Cabral Pinto, que participaram ativamente do plantio e tiveram a chance de aprender mais sobre sustentabilidade e o impacto positivo das árvores no meio ambiente.

A ação contou com a participação do prefeito Leonan Melhorance, do vice-prefeito Elvis Mutti, da primeira dama Daiana Thurler, dos secretários Rilley Werneck (Meio Ambiente), Alessandra Salgado (Educação), Alexandre Romeiro (Defesa Civil), Uanderson Figueira (Obras e Urbanismo), Victor Garcia (Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico) e Robson Pinto (Governo). E dos vereadores Márcio Sardinha e Vinicius Toledo.