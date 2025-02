Volta às aulas na unidade de ensino revitalizada - Divulgação

Publicado 05/02/2025 16:36

O prefeito de Cordeiro, Leonan Melhorance, apresentou nesta quarta-feira (5) as novas dependências da Creche Escola Municipal Rita Cabral Pinto, no bairro Manancial, após a conclusão das obras de revitalização recentes. A unidade passou por uma série de melhorias estruturais para o ano letivo de 2025.

Entre as principais intervenções realizadas, destacam-se a construção de novas salas de aula, ampliando a capacidade da escola e garantindo mais espaço para os estudantes; a troca do telhado do antigo anexo, reduzindo o calor; a implantação de uma sala de estimulação para crianças; novo mobiliário; reestruturação da sala dos professores; e construção de um anexo que permitirá à escola utilizar a quadra do bairro Manancial.

"Com a revitalização e ampliação da Escola Municipal Rita Cabral, os estudantes retornam às aulas em um espaço que favorece o desenvolvimento educacional e o bem-estar", garantiu o governo.