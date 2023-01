Eduardo Paes declara aumento na tarifa de coletivos do município do Rio de Janeiro - Divulgação

Eduardo Paes declara aumento na tarifa de coletivos do município do Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 03/01/2023 12:50 | Atualizado 03/01/2023 13:56

Rio - Eduardo Paes decretou, nesta terça-feira (3), em publicação no Diário Oficial do município, o aumento da tarifa de alguns transportes públicos do Rio e do Bilhete Único Carioca (BUC), que entrará em vigor a partir do dia 7 de janeiro. O preço, que atualmente é de R$ 4,05, irá subir para R$ 4,30. Os coletivos incluídos nos reajustes são os de titularidade do município do Rio de Janeiro, como o BRT, VLT, Ônibus, STPC (cabritinhos), STPL e TEC (vans).No último dia 27, o prefeito havia afirmado em um encontro com jornalistas no Palácio da Cidade, em Botafogo, Zona Sul do Rio, que as passagens de transportes públicos da capital fluminense poderiam sofrer reajustes.A prefeitura aumentou o valor da remuneração às empresas que prestam o serviço de transporte no Rio de Janeiro. De acordo com a medida, já publicada no Diário Oficial do município, o novo preço da tarifa a ser paga às concessionárias será de R$ 6,20. Outra mudança foi no indicador de Receita por Quilômetro (IRK), que passa a ser fixado em R$ 9,17.