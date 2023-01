Estudante Ygor de Jesus Tavares, de 14 anos, saiu de casa para passear com dois cachorros, na manhã da última terça-feira, na Penha, Zona Norte do Rio, e não retornou - Arquivo Pessoal

Estudante Ygor de Jesus Tavares, de 14 anos, saiu de casa para passear com dois cachorros, na manhã da última terça-feira, na Penha, Zona Norte do Rio, e não retornou Arquivo Pessoal

Publicado 11/01/2023 11:46

Cerca de 20 pessoas, entre familiares e amigos, se mobilizam nas buscas ao adolescente Ygor de Jesus Tavares, de 14 anos, que está desaparecido, desde a manhã da última terça-feira, após sair de casa para passear com dois cachorros, na Rua Fuas Roupinho, na Penha, Zona Norte do Rio.

De acordo com a família, imagens de câmeras de comércios da região mostraram Ygor e os dois cachorros, um pinscher preto e um vira-lata caramelo, seguindo em direção a um dos acesos à Avenida Brasil, uma das principais vias expressas da cidade. O adolescente vestia blusa regata cinza, short colorido (azul e vermelho) e chinelos. Ele estava sem aparelho celular.

Familiares disseram que Ygor nunca havia ficado fora de casa sem avisar, não apresentou mudanças de comportamentos, tampouco problemas de saúde ou transtornos psicológicos. Já foram realizados buscas em ruas, praças, hospitais e institutos de medicina legais da região.

“É um menino tranquilo, muito na dele e sem problemas de saúde. Cerca de 20 pessoas estão se revezando nas buscas para encontrá-lo. Não temos ideia do que pode ter ocorrido. Pedimos ajuda a todos que porventura viram o Ygor que avisem às instituições competentes”, disse, emocionada, a irmã Yaisa Maria de Jesus, de 19 anos.

Investigações- O caso foi registrado na 23ª DP (Méier) e deverá ser encaminhado à Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA), que assumirá as investigações. Informações sobre o adolescente podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (2253-1177) ou à DDPA (( 2202-0338 / 2202-0337), com garantias do sigilo e anonimato.