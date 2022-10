Gilberto José da Silva Filho, de 52 anos, o Nino Russo, desapareceu há dois dias após sair de uma escola, no Fonseca, na Zona Norte de Niterói, logo depois de votar nas eleições - Arquivo Pessoal

Publicado 04/10/2022 14:27

Familiares, amigos e artistas se mobilizam, há dois dias, para encontrar o paradeiro do cantor Gilberto José da Silva Filho, de 52 anos, o Nino Russo, conhecido por suas performances como ‘cover’ do saudoso Renato Russo. Nino sumiu no início da noite do último domingo, após sair do Instituto Educacional Taurus, no Fonseca, na Zona Norte de Niterói, onde votou nas eleições.

De acordo com familiares, no domingo, Nino teria seguido de ônibus para a escola, mas combinou com esposa que, após o votar, retornaria para casa, no bairro Arsenal. O último contato, por telefone, foi feito por volta das 20h. O aparelho celular do artista está desligado. A demora no retorno deixou familiares e amigos apreensivos. Eles iniciaram as buscas em unidades saúde e ruas da região. O caso foi registrado no Setor de Descobertas de Paradeiros, na Delegacia de Homicídios, em Niterói.

O cantor estava vestindo calça e camisa da cor preta e tênis vermelho. De acordo com a família, Nino não demonstrou mudança de comportamento, tampouco passava por problemas de saúde ou tomava remédios controlados. Conforme o empresário, Nino tem vários shows agendados, dois deles, neste fim de semana, em Itaipuaçu, em Maricá, e outro no Caminho Niemayer, em Niterói.

Informações sobre o paradeiro do cantor podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (2253- 1177) ou ao SDP/Niterói (2717-2949).