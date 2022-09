Estudante Ana Clara Rocha, de 16 anos, desapareceu há dois dias após dizer à família que iria a uma aula de reforço de matemática, em São Gonçalo. A família acredita que a adolescente sumiu após encontrar um namorado - Arquivo Pessoal

Publicado 15/09/2022 14:24

Há dois dias, familiares e amigos buscam pelo paradeiro da estudante Ana Clara Barbosa Rocha, de 16 anos, que desapareceu após suposto encontro com um namorado, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Segundo familiares, ao sair de casa, a adolescente informou que seguiria para escola, mas não retornou.

Aflitos com a demora, familiares comunicaram o desaparecimento à polícia e iniciaram as buscas. O suposto namorado, um jovem de 19 anos, também não foi localizado. A hipótese de uma fuga não foi descartada, pois, conforme relatos da família, a estudante levou roupas e documentos. A adolescente estava sem aparelho celular.

Ana Clara saiu de casa, no bairro Brasilândia, por volta das 8 horas, na última terça-feira. Ela disse aos pais que iria a um curso de reforço de matemática na Faculdade de Formação de Professores, na Uerj-SG, no Paraíso. De acordo com a família, a adolescente mantinha relacionamento com o jovem, há alguns meses, mas nunca havia desaparecido ou ficado fora de casa sem avisar aos pais.

Conforme familiares, há indícios de que Ana Clara pode ter ido para a Região dos Lagos. As redes sociais dos jovens foram desativadas. O caso foi registrado na 72ª DP (Mutuá), mas será encaminhado ao Setor de Descobertas de Paradeiros (SDP), em Niterói.

Informações sobre o paradeiro da adolescente Ana Clara podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (2253-1177), WhatsApp Portal dos Desaparecidos (21-98849 6254) ou à SDP-Niterói (2717-2949).