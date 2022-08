Idoso José Carlos da Silva, de 63 anos, está desaparecido há 11 dias, após informar à família que iria a uma casa lotérica, em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio - Arquivo Pessoal

Publicado 26/08/2022 15:50

Familiares e amigos buscam, há 11 dias, pelo paradeiro de José Carlos da Silva, de 63 anos, que desapareceu, na tarde do último dia 16, após sair da residência para ir a uma casa lotérica, em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com familiares, José Carlos vestia bermuda jeans, camisa branca e chinelos. Ele estava com os documentos, mas não portava aparelho celular. O idoso, que não apresentava problemas de saúde, tampouco tomava remédios controlados, teria sido visto em Bangu, mas a informação está sendo checada.

A demora no retorno chamou a atenção da família, pois o idoso não tem o costume de ficar fora de casa sem avisar. Ele está morando com uma das irmãs, que passa por problemas de saúde e necessitando de cuidados especiais. Familiares informaram que José Carlos, chamado carinhosamente de ‘Zeca’, é comunicativo e gosta de ajudar as pessoas.

A família continua realizando buscas em ruas, hospitais, abrigos e institutos de medicina legais. Amigos se mobilizam nas redes sociais e colam cartazes em locais públicos. Imagens de câmeras das casas lotéricas e comércios do bairro também serão analisadas. As hipóteses de o idoso ter sofrido um surto ou acidente não foram descartadas.

Informações- O caso foi registrado na Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA). Informações sobre o paradeiro de José Carlos podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (2253-1177) ou à DDPA (2202-0338 / 2202-0337), com garantias do sigilo e anonimato.